Медвежий угол
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Медвежий угол

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Фигура политического протеста

Фигура политического протеста

У нас есть три маршала Великой Победы - Жуков, Рокоссовский и Конев. И если в своё время Жуков не спас бы Конева от расстрела, во время Смоленского сражения немцы прорвали оборону, но Конев сумел избежать немецкого плена, выведя из окружения управление армии с полком связи.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Конечно нам, на наших диванах, невозможно разобраться с положением генерала Попова.  Но &quot; Поэтому дело Попова должно тихо пройти в военном суде. Суд должен справедливо разобраться и ОПРАВДАТЬ....(!) генерала. &quot; . Конечно, суд должен именно СПРАВЕДЛИВО разобраться! Но что , если  окажется , что генерал не зря арестован ?! Почему автор уже сейчас давит своим пониманием истории вопроса как &quot; генерал ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПРАВДАН?!&quot;  Спокойное поведение Попова и его улыбки можно расценить и как откровенно говорящее &quot; Ага, копайте, - у нас там все поголовно такие...а всех замучаетесь арестовывать...и потому скорее всего дело замнут , а меня отпустят делать свое дело дальше... потому я ничего и не боюсь....&quot;  Я только рассуждаю, но не констатирую, т.к никаких фактов не знаю.  Но и автор их не знает, и Подоляка не знает....и другие - и обвиняющие и защищающие...  Знает Попов точно. Только вот вопрос - а что же он расскажет?!
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2 час.
Александр
Высрался, хохол?
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2 час.
Кошмар
Если кто-то что-то продал, значит кто-то это купил. А столько металла, тем более со склада, без оформления бумаг никто не продаст и не купит. Так кто покупатель? И кому деньги от продажи поступили? Не налом же из рук в руки платили...  Вот интересные и важные вопросы, ответы на которые должен установить  суд. А пока что...
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14 мин.

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