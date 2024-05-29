Фигура политического протеста

Анфиса Иванова

Конечно нам, на наших диванах, невозможно разобраться с положением генерала Попова. Но " Поэтому дело Попова должно тихо пройти в военном суде. Суд должен справедливо разобраться и ОПРАВДАТЬ....(!) генерала. " . Конечно, суд должен именно СПРАВЕДЛИВО разобраться! Но что , если окажется , что генерал не зря арестован ?! Почему автор уже сейчас давит своим пониманием истории вопроса как " генерал ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПРАВДАН?!" Спокойное поведение Попова и его улыбки можно расценить и как откровенно говорящее " Ага, копайте, - у нас там все поголовно такие...а всех замучаетесь арестовывать...и потому скорее всего дело замнут , а меня отпустят делать свое дело дальше... потому я ничего и не боюсь...." Я только рассуждаю, но не констатирую, т.к никаких фактов не знаю. Но и автор их не знает, и Подоляка не знает....и другие - и обвиняющие и защищающие... Знает Попов точно. Только вот вопрос - а что же он расскажет?!