Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Пьяный водитель"

В Москве со 2 по 4 ноября стартует масштабное профилактическое мероприятие "Пьяный водитель", целью которого является выявление и наказание водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
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