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Царьград

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Россия нанесла ответный удар по газовой инфраструктуре Украины

Россия нанесла ответный удар по газовой инфраструктуре Украины

Министерство обороны России сообщило о групповой атаке на газовую инфраструктуру Украины. Этот удар стал ответом на применение украинскими силами ракет ATACMS и Storm Shadow, а также на нападение на компрессорную станцию в Кубани.

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