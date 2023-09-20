Мужская логика Объясните пожалуйста логику. Когда нашему малышу исполнилось 2 месяца, наш с мужем брак развалился.
"Наш брак разрушил ребенок"
Комментарии
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Владимир Соколов
совсем у тебя крышу оторвало)) это же надо быть такой идиоткой что бы такое написать)) 😂 даже не помнишь чего кому говорила!😂
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1 час.
Майя Maja
Еще раз послать, урод? Что ты мне все пишешь и рыдаешь?
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1 час.
Виктор Белогорцев
а есть то что баба забила на мужа и полностью переключилась на ребенка
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1 час.
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