Депутата бундестага Кектюрк выгнали с заседания из-за футболки с надписью "Палестина"

Председатель бундестага от партии "Христианско-демократический союз Германии" Юлия Клёкнер прервала заседание парламента, чтобы попросить депутата от Левой партии Кансин Кёктюрк покинуть аудиторию из-за футболки с надписью "Палестина".
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