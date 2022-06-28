Воскресный конфликт между отдыхающими у Ивановского карьера закончился стрельбой

Конфликтующих доставили в отдел для разбирательств. У виновника происшествия изъяли пистолет. Неработающий петербуржец выстрелил из аэрозольного пистолета в отдыхающего на Ивановском карьере, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.