Разработчики EVE Online опубликовали патчноут и новы видео в преддверии старта р...

Разработчики EVE Online опубликовали патчноут и новы видео в преддверии старта расширения EquinoxEVE Online готовится к выходу расширения Equinox, и команда CCP Games опубликовала его патч-ноты, чтобы игроки могли ознакомиться с ними заранееЧитать дальше → источник.