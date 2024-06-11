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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики EVE Online опубликовали патчноут и новы видео в преддверии старта р...

Разработчики EVE Online опубликовали патчноут и новы видео в преддверии старта р...

Разработчики EVE Online опубликовали патчноут и новы видео в преддверии старта расширения EquinoxEVE Online готовится к выходу расширения Equinox, и команда CCP Games опубликовала его патч-ноты, чтобы игроки могли ознакомиться с ними заранееЧитать дальше → источник.

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