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Похлеще Калигулы: шокирующие развлечения римского императора Луция Коммода

Похлеще Калигулы: шокирующие развлечения римского императора Луция Коммода

Имя Калигулы стало синонимом разврата и насилия, царивших при дворе императора. Однако в Римской империи были и другие, не менее беспощадные, жестокие и порочные правители, которые по количеству своих «подвигов» могли бы соперничать с Калигулой.

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