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Арестович: «Федоров скармливает украинцам туфту о воюющих роботах»

Арестович: «Федоров скармливает украинцам туфту о воюющих роботах»

Не желающие попасть в окопы украинцы охотно верят фантастическим обещаниям уволенного с должности министра обороны Михаила Фёдорова о создании «армии роботов», которая отменила бы насильственную мобилизацию.

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