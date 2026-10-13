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Иранский режиссёр Маджиди оценил значение премии «Бриллиантовая бабочка»

Иранский режиссёр Маджиди оценил значение премии «Бриллиантовая бабочка»

Иранский кинорежиссёр, сценарист и актёр Маджид Маджиди рассказал о значении премии «Бриллиантовая бабочка».

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