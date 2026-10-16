В ночь на 3 апреля 2019 года в Улан-Баторе остановилось сердце 68-летнего Алексея Булдакова. Актёра, которого вся страна знала по одной роли — генерала Иволгина из «Особенностей национальной охоты».
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