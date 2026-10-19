В Екатеринбурге нашли 12-летнюю шахматистку, которая бесследно исчезла после проигрыша на турнире. Ее поисками занимались родители, сотрудники полиции и волонтеры.
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