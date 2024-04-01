Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Владимир Елкин
    А никто их всех и не дрючит! У нас работает множество таджиков, знающих русский язык и прекрасно вкладывающих свой тр...ФСБ предотвратили...
  • Геннадий
    ...и что не понравилось? ...рожи нелегалов?ФСБ предотвратили...
  • Светлана Ефименко
    ОДНИ УЕЗЖАЮТ ОБИЖЕННЫЕ, А ДРУГИЕ НА  ТАМОЖНЕ СТОЯТ ОГРОМНЫЕ ОЧЕРЕДИ В ХИДЖАБАХ  И ПО РУССКИ НИ БЭ НИ МЭ НИ КУКАРЕКУ! ...«Не унижайте нас»...

Тайна "лёгкого побега" террористов из "Крокуса": Силовики рассказали не все о движении таджиков к границе

Тайна "лёгкого побега" террористов из "Крокуса": Силовики рассказали не все о движении таджиков к границе

У представителей общественности возникает всё больше вопросов вокруг расследования теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл".

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