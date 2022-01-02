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У российского «Ориона» нашлись неожиданные возможности – он получил Х-БПЛА.

У российского «Ориона» нашлись неожиданные возможности – он получил Х-БПЛА.

Источник: Минобороны России. БЛА "Орион" в базовой комплектации. Недавно машина получила систему спутниковой связи, что значительно увеличило дальность действия - теперь она ограничена только запасом топлива, которого хватает на сутки полёта.

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