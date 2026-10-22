🏛 Занятия второго потока юных экскурсоводов начались в Ливадийском дворце Ученики санаторной школы-интерната не только изучают историю пребывания Романовых на юге Крыма, но и знакомятся с музейной работой.
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