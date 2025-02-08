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Квартиры лишится не только семья Зеленского: В Крыму взялись за имущество врагов России и украинских олигархов

Квартиры лишится не только семья Зеленского: В Крыму взялись за имущество врагов России и украинских олигархов

В Крыму плотно взялись за национализацию имущества врагов России и украинских олигархов. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что работа ведётся и "ни одного объекта врагов Крыма и России у нас не останется".

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