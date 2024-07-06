Я всё думаю, кто же будет реальной властью на «землях вiльной украины», после заключения мирного договора между РФ и Западом.
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Я всё думаю, кто же будет реальной властью на «землях вiльной украины», после заключения мирного договора между РФ и Западом.
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