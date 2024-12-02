Страна и люди
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Страна и люди

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В Вооруженных силах России стартовал новый учебный год

В Вооруженных силах России стартовал новый учебный год

В Вооруженных силах России стартовал новый учебный год, сообщило Министерство обороны РФ. В связи с началом нового периода обучения личный состав подразделений всех видов и родов войск оттачивает навыки на полигононах и тренажерах, изучает теоретическую часть классах.

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