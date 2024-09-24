Морпехи уничтожили ДРГ противника в Курской области (ВИДЕО)

Морские пехотинцы уничтожили в Курской области разведгруппу ВСУ. «Бойцы 810-й бригады морской пехоты ЧФ в результате стрелкового боя северо-восточнее села Кременное в Курской области ликвидировали группу украинских разведчиков из восьми человек.
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