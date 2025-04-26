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Обнаружена первая в истории одиночная чёрная дыра звёздной массы — она неза...

Обнаружена первая в истории одиночная чёрная дыра звёздной массы — она неза...

Обнаружена первая в истории одиночная чёрная дыра звёздной массы — она незаметно блуждает по нашей галактикеПо оценкам астрофизиков, в нашей галактике может существовать до одного миллиарда чёрных дыр, большинство из которых образуют двойные системы — с другой звездой или с ещё одной чёрной дырой.

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