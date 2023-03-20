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Грустная лиса и другие победители фотоконкурса British Wildlife Photography Awards 2023

Грустная лиса и другие победители фотоконкурса British Wildlife Photography Awards 2023

Абсолютным победителем был признан Чарли Пейдж, представивший снимок рыжей лисы Vulpes vulpes, бредущей среди вырубленного леса, который был уничтожен, чтобы расчистить место для строительной площадки / ©Charlie Page Победитель в возрастной категории 12-14 лет, заяц-русак (Lepus europaeus), Винчестер, Англия / ©Felix Walker-Nix Победитель в возрастной категории 15–17 лет, неясыть (Strix aluco), Восточный Суссекс, Англия / © Billy Evans Победитель в категории «Скрытая Британия», полет медоносных пчел  / ©John Waters Второе место в категории «Скрытая Британия», паук-скакун (Evarcha arcuata), Пурбек, Дорсет, Англия / ©Will Atkins Победитель в категории «Среда обитания», благородный олень (Cervus elaphus), Западное нагорье, Шотландия / ©Neil McIntyre  Второе место в категории «Среда обитания», заяц-беляк (Lepus timidus), Кэрнгормс, Шотландия / ©Peter Bartholomew  Победитель в номинации «Портреты животных», рыжая лисица (Vulpes vulpes), Лондон, Англия / ©Lewis Newman Второе место в категории «Портреты животных», пчела-листорез Уиллаби (Megachile willughbiella), Стаффордшир, Англия / ©Ed Phillips Победитель в номинации «Поведение животных», обыкновенные жабы (Bufo bufo), Кромарти, Шотландия / ©James Roddie Победитель в номинации «Ботаника», росянка (Drosera rotundifolia) и слепень (Haematopota sp.

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