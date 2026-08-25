«Договорные особенности»: генерал-майор рассказал, зачем самолет США сел во Внуково

Михаил Метцель/РИА «Новости» Летчик Попов: послы США могли прилететь в Москву ради встречи Путина и Трампа Евгений Фалько Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III, который приземлился сегодня во Внуково, мог привезти представителей американской делегации для организации встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
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