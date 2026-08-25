МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 750 подписчиков

«Договорные особенности»: генерал-майор рассказал, зачем самолет США сел во Внуково

«Договорные особенности»: генерал-майор рассказал, зачем самолет США сел во Внуково

Михаил Метцель/РИА «Новости» Летчик Попов: послы США могли прилететь в Москву ради встречи Путина и Трампа Евгений Фалько Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III, который приземлился сегодня во Внуково, мог привезти представителей американской делегации для организации встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии