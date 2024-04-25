«Это некомфортно», – Алсу призналась, что ее дочери постоянно находятся под охраной

Певица Алсу всячески ограждает дочерей от чрезмерно любопытных и навязчивых поклонников. Артистка даже наняла охрану, чтобы уберечь наследниц от неприятных ситуаций.
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