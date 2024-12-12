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В России хуже цыган только курды!

В России хуже цыган только курды!

По разным оценкам, в России сегодня проживает около 50 тыс. курдов. Десять лет назад Ершовский район Саратовской области приютил 200 гонимых семей курдов из Грузии, Азербайджана, Армении, Турции, Сирии.

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Комментарии
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лина любимцева
... только курды и неконтролируемые толпы мигрантов из Средней Азии...
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57 мин.
лл
лина любимцева
Да шкуры продажные!!! И так было испокон  веков.
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57 мин.
Балу -
Баран ты и гнида бандеровская, раз такие ярлыки развешиваешь... Это тебе в ответку на ту хрень, которую ты тут пишешь...
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14 мин.

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