Для работы в новых курортных комплексах Крыма привлекут молодежь

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. На фоне масштабного строительства новых курортных комплексов в Крыму необходимо уже сейчас создавать привлекательные для местной молодежи условия работы на законодательном уровне.
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