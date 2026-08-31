Лазерная коррекция в пожилом возрасте: как подготовить пациента и вернуть четкое зрение

Лазерная коррекция позволяет навсегда отказаться от очков и контактных линз, вернув четкость зрения. Тем не менее многие пожилые люди сомневаются в необходимости операции, ошибочно полагая, что в их возрасте она может быть опасной или неэффективной.
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