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Орловские новости

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Губернатору Орловской области Андрею Клычкову 47 лет

За пять лет руководства регионом Клычков столкнулся со скандалами из-за благоустройства и действий членов своей команды.

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