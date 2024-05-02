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Полковник Макгрегор: в ВСУ разрушена система эвакуации тяжелораненых :: Спецоперация на Украине

Полковник Макгрегор: в ВСУ разрушена система эвакуации тяжелораненых :: Спецоперация на Украине

Российская армия продолжает держать инициативу на поле боя в своих руках. Бойцам Вооруженных сил Незалежной приходится очень тяжко – украинские командиры продолжают кидать их в “мясные штурмы”, потери ВСУ колоссальны, при этом военное руководство даже не заботится о судьбе раненых вояк.

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