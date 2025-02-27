Акапулько (ATP). 1/4 финала. Махач сыграет с Тьеном, Накашима – с Гоффеном, Шаповалов – с Гироном

Cетка турнира здесь. Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика 24 февраля – 1 марта 2025 ATP 500 Призовой фонд – 2 585 410 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал Лернер Тьен (США) Томаш Махач (Чехия) Дата проведения 28 февраля, 03.
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