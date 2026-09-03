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За рулем

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Городскому проекту «Энергия Москвы» исполнилось 6 лет

Городскому проекту «Энергия Москвы» исполнилось 6 лет

Проект «Энергия Москвы» был запущен в 2020 году по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. За 6 лет на улично-дорожной сети было установлено уже более 450 ЭЗС.

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