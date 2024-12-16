В Иркутской области полицейские задержали сторонников экстремистской идеологии

В ходе реализации оперативной информации сотрудники Центра противодействия экстремизму регионального Главка МВД совместно с коллегами из ОБОП ГУФСИН и городского отдела полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали двух участников запрещённой на территории России организации.