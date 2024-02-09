Сплотиться духовно, стать сильнее физически: в Шклове проходит отбор на республиканский турнир МВД по хоккею.

Групповой этап I Республиканского турнира МВД по хоккею принимает Шклов. В составе Восточной конференции - сборные команды ГУВД Мингорисполкома, УВД Витебского облисполкома, УВД Гомельского облисполкома, УВД Могилевского облисполкома и Специализированного лицея МВД.
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