Громкий скандал в Вашингтоне вскрыл заговор лидеров Европы

Да уж какие комментарии . Ждём-с предложенных следующих интриг . Мы их любим разгадывать на уровне кросфордов и шарад . Тут нас мёдом не корми . За всегда пожалуйста .

ВЧ

Валерий Чикунов

А глянешь на фото и прям что-то высвечивается родное . Белая рубашонка , красный галстучек , голубые глазки . ну прям Святой из ЕР. Вот однако почему так всё в мире закручено и понаворочено . Никак Наш агент работает и надо сказать успешно . Так держать &quot;Даниил &quot;. Завтра пришлём новые вводные и задание по индостану . .