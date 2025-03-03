Громкий скандал в Вашингтоне вскрыл заговор лидеров Европы

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Пронедра

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Комментарии
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Валерий Чикунов
Да уж какие комментарии . Ждём-с предложенных следующих интриг . Мы их любим разгадывать на уровне кросфордов и шарад . Тут нас мёдом не корми . За всегда пожалуйста .
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18 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
А глянешь на фото и прям что-то высвечивается родное . Белая рубашонка , красный галстучек , голубые глазки . ну прям Святой из ЕР. Вот однако почему так всё в мире закручено и понаворочено . Никак Наш агент работает и надо сказать успешно . Так держать &amp;quot;Даниил &amp;quot;. Завтра пришлём новые вводные и задание по индостану . .
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18 час.
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