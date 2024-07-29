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В подмосковной Истре пройдет фестиваль фермерской продукции

В подмосковной Истре пройдет фестиваль фермерской продукции

Большое гастрономическое мероприятие продлится со 2 по 4 августа.В деревне Дубровское подмосковного городского округа Истра со 2 по 4 августа пройдет большой гастрономический фестиваль фермерской продукции.

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