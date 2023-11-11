Скаут НБА назвал Энтони Эдвардса «следующим Майклом Джорданом»

Как рассказал обозреватель ESPN Тим Макмэн, защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс получило чрезвычайно высокую оценку от анонимного скаута НБА.
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