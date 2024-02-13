Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 681 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЭМЭН Иваницкий
    румын он((((Поплавская высказ...
  • Юрий Золотарев
    Да не-ет , ребята! Филька - добрый мужик! Много раз это доказывал, только вот зря связался с нечистью, может, не хват...Поплавская высказ...
  • Галина Смирнова
    Короче - придется таки воевать до последнего еврея? Включая Галкиных и Собчак?Израиль поплыл. К...

Патриотизм - это рабство (с)

Патриотизм - это рабство (с)

"Патриотизм - это рабство. Это орудие действующей власти, необходимое для достижения своих корыстных целей, из-за него, патриотизма, а также собственного невежества люди превращаются в послушных рабов, слепо идущих убивать и умирать".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
очередная гнида.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх