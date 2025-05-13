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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная Франции по биатлону начала подготовку к олимпийскому сезону

Это первый сбор, открывающий подготовку к олимпийскому сезону-2025/26. В сборе примут участие мужская и женская группы A, а также женская группа B.

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