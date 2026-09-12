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ТАСС

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ВСУ за сутки потеряли до 330 солдат в зоне ответственности "Востока"

ВСУ за сутки потеряли до 330 солдат в зоне ответственности "Востока"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Подразделения ВСУ за сутки потеряли до 330 военнослужащих, 54 БПЛА самолетного типа и 40 пунктов управления беспилотниками в зоне ответственности группировки войск "Восток".

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