На участке М-5 в Челябинской области закроют движение машин

В четверг на трассе под Ашой закроют движение для автомобилей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в связи с проведением буровзрывных работ в рамках реконструкции федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке 1566 км – 1576 км (рядом с поселками Новозаречный и Сухая Атя в Ашинском районе) вводится временное ограничение движения транспортных средств в виде снижения скорости и организации перекрытия с полной остановкой движения единовременно с 10:00 до 13:00 в четверг, 6 апрел.