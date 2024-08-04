В Молдавии стартуют очередные учения с участием войск США и Румынии

В Молдавии начинаются учения «Огненный щит — 2024» с участием подразделений США и Румынии. Манёвры продлятся до 23 августа и будут направлены на повышение так называемой оперативной совместимости участников.
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