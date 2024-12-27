Скільки коштуватиме приєднання до газових мереж у 2025 році?

Дніпровська філія «Газмережі» інформує, що Постановою НКРЕКП від 24.12.2024 р. № 2281 «Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газорозподільних систем на 2025 рік в умовах дії воєнного стану» затверджено розміри граничного рівня плати за стандартне приєднання для адміністративно-територіальної одиниці, на якій підприємство здійснює діяльність з розподілу природного газу.