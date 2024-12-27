Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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  • Модест
    Божечки! Ну круто же, когда хохлы на своей мове проявились на русском МТ! Поросята, не стесняйтесь! МТ вас любит!Дніпровська філія...
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    удар по элестроструктуре - это и есть удар по населению!«Энергетическая в...

Скільки коштуватиме приєднання до газових мереж у 2025 році?

Скільки коштуватиме приєднання до газових мереж у 2025 році?

Дніпровська філія «Газмережі» інформує, що Постановою НКРЕКП від 24.12.2024 р. № 2281 «Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газорозподільних систем на 2025 рік в умовах дії воєнного стану» затверджено розміри граничного рівня плати за стандартне приєднання для адміністративно-територіальної одиниці, на якій підприємство здійснює діяльність з розподілу природного газу.

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