Reuters: Россия представила США список требований для перемирия на Украине

Россия направила Соединённым Штатам перечень условий для заключения соглашения о прекращении огня на территории Украины и перезагрузке российско-американских отношений, пишет Reuters со ссылкой на источники.
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