Регионам Донбасса и Новороссии направят 8,2 млрд рублей на соцвыплаты жителям

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ направит Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям дополнительно 8,2 млрд рублей на социальные выплаты для жителей.
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