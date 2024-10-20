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В Молдавии 20 октября проходят президентские выборы и референдум о евроинтеграции

В Молдавии 20 октября проходят президентские выборы и референдум о евроинтеграции

Предвыборные опросы обещают победу действующего президента Майи Санду во втором туре. Два избирательных участка для граждан Молдавии открыты в Москве, в них наблюдаются большие очередиВ Молдавии сегодня президентские выборы и референдум о евроинтеграции.

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