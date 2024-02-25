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Парк и монастырь обесточат в Вольске

Парк и монастырь обесточат в Вольске

В Вольске (Саратовская область) с 26 февраля по 1 марта произойдёт отключение электроэнергии.Отключения в Вольске будут длиться по несколько часов каждый день и коснутся сотен домов, а также водокачки "Красный крест, котельных, горпарка, монастыря, ПТУ-59.

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