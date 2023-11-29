Внимание, мошенники: пенсионерка заплатила за «спасение» внучки

Именно так думала жительница Лабытнанги, отдавая 250 тысяч рублей незнакомому мужчине. А перед этим женщине 1935 года рождения позвонила неизвестная и, представившись следователем, сообщила о ДТП, в котором якобы виновата внучка пенсионерки.