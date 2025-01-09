Майкл Мэлоун: «Расселл Уэстбрук выкладывается немного больше против «Клипперс»

«Денвер» справился с «Клипперс» на домашней площадке без Николы Йокича (126:103). В активе защитника 19 очков, 8 передач и 6 подборов при 6 точных из 16 бросков с игры, 1 из 5 трехочковых и 2 из 5 штрафных.