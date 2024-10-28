В одной из школ Архангельска уже создают роботов

Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы ведутся в кванториуме школы № 45.В проектной лаборатории «РобоКвантум» школьного технопарка дети активно изучают передовые технологии в области электроники, мехатроники, программирования и конструирования.
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