На теле убитого Ильи Кивы были найдены два пулевых ранения

На теле убитого в среду, шестого декабря текущего года экс-депутата Верховной рады Украины, переехавшего в Россию, Ильи Кивы обнаружены два пулевых огнестрельных ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК.
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