Popcaketv

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«Я считаю важным сказать вам эти слова…», — Дима Билан обратился к Алле Пугачевой

«Я считаю важным сказать вам эти слова…», — Дима Билан обратился к Алле Пугачевой

Вчера у народной артистки России Аллы Борисовны Пугачевой состоялся день рождения. Миллионы поклонников поздравили женщину с её праздником на страницах в социальных сетях.

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